Укрпочту оштрафовали за пенсии

Укрпочту оштрафуют. Фото: РБК

Пенсионный фонд Украины оштрафовал Укрпочту на 1,5 миллиона гривен .

"Пенсионный Фонд наложил на Укрпочту штраф почти 1,5 млн грн за то, что мы на день раньше, из-за переноса выходных на День Независимости, выплатили пенсии в селах Тернопольской области", - сообщил руководитель компании Игорь Смелянский в Facebook.

Выплата пенсий 638 пенсионерам на сумму 1 476 795,22 грн была проведена 20 августа по ведомостям с датой выплаты 24 августа, а также 21 августа по ведомостям с датой выплаты 25 августа.

"Штраф мы обжалуем в суде", - написал Смелянский.

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Раньше Смелянский предупредил о новой схеме кражи денег мошенниками - через e-mail рассылку от имени компании.