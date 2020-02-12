Укрпочта временно отказалась доставлять посылки из Китая

Укрпочта не будет принимать посылки из-за коронавируса. Фото: 24 канал

С 12 февраля Укрпочта перестала принимать посылки из Китая из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, вызванным вспышкой коронавируса.

Никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на перевозку почты из Китая не существует, подчеркнули на сайте компании.

Доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Поэтому люди, которые получают посылки из Китая, не склонны к риску заражения.

"Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", – сообщили в Укрпочте.

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Раньше, в Шанхае из-за вспышки коронавируса решили отменить Гран-при Формулы-1.