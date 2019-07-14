"Укрэнерго" просят объяснить некорректные расчеты стоимости электроэнергии на новом рынке. Фото: Mиnfin

Ассоциация энергетики Украины просит "Укрэнерго" объяснить некорректные расчеты стоимости электроэнергии для промышленных потребителей, которая по утверждению руководителя компании Всеволода Ковальчука якобы выросла на 30% после запуска рынка. Об этом говорится в обращении Ассоциации, которое приводит на своей странице в Facebook ее президент Александр Трохимец, передают Украинские новости.

"В приведенных расчетах использованы результаты торгов на Украинской торговой бирже по ПАО "Центрэнерго". Известным фактом является то, что в первые дни функционирования нового рынка электроэнергии ПАО "Центрэнерго" исходило с ценовым предложением 2,30 грн/кВт*ч, которая существенно выше "price cap", установленный НКРЭКУ для РДД, и значительно выше стоимости электрической энергии, которая предлагалась другими производителями, которые производят электроэнергию на объектах тепловой генерации. Также известно, что данное предложение ПАО "Центрэнерго" не было акцептовано другими участниками рынка электрической энергии, которые ее покупают", - говорится в обращении.

В обращении также отмечается, что сообщение руководителя "Укрэнерго" о якобы 30% роста цены электроэнергии вызвало беспокойство среди участников рынка, поэтому в Ассоциации решили исследовать вопросы ценообразования на рынке и достоверности результатов расчетов "Укрэнерго".

"Мы решили более детально разобраться в данном вопросе и направили официальный запрос на ГП "НЭК "Укрэнерго" по данным расчетов. Нас интересует следующая информация: развернутый расчет, результатом которого стала стоимость на электрическую энергию для промышленного потребителя составила 2 534,4 грн/МВт*ч без НДС (10-й слайд презентации) исходные данные, которые использовались для данного расчета; источники, из которых были получены исходные данные; правовое основание получения и использования исходных данных", - написал Трохимец в Facebook.

Напомним, 12 июля Кабинет Министров сообщил, что считает некорректными расчеты НЭК "Укрэнерго", согласно которым цена электроэнергии для промышленных потребителей за первую декаду июля выросла на 30%, и заявил, что оценивать любые изменения на рынке, в том числе и ценовые можно будет только по итогам месяца. 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.