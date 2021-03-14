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воскресенье, 14 марта 2021 19:00

Українка розповіла, ким вигідно працювати в Андоррі
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Андорра благоприятная страна для открытия и ведения бизнеса
Фото: olga_v_andorre
Андорра благоприятная страна для открытия и ведения бизнеса
Андорра благоприятная страна для открытия и ведения бизнеса
Андорра благоприятная страна для открытия и ведения бизнеса
Андорра благоприятная страна для открытия и ведения бизнеса

Українка Ольга шість років тому переїхала в Андору. Разом з чоловіком заснували фірму з легалізації мігрантів.

"Чоловік імміграційний адвокат, він займається всіма справами наших клієнтів: оформлення, відкриття рахунку в банку, написання бізнес - плану, реєстрація компаній, купівля нерухомості. Я йому в цьому допомагаю: консультую потенційних клієнтів, веду сайт компанії, пишу статті для різних джерел. Свого роду піар-менеджер і асистент в одній особі", - каже Ольга.

Андорра сприятлива країна для відкриття і ведення бізнесу. Податок на прибуток всього 10% і 0% при виведенні дивідендів. Такі умови дуже приваблюють інвесторів і людей, які бажають реалізувати свої бізнес ідеї. За нашу практику ми реалізували близько 15 різних бізнес-проектів: клінінгова компанія, автомайстерні, Ресторани, холдингові структури, туристичні компанії, IT проекти. Також це спосіб залишитися в країні легально.⠀

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Ще один спосіб імміграції - це укладення контракту з роботодавцем. Для наших співвітчизників це не дуже легке завдання.⠀

"Через угоду з Іспанією, Францією та Португалією на службу приймають, в першу чергу, працівників з цих країн. Знання мов також впливає, адже володіти потрібно досконало однією з мов, які в побуті. Звичайно, ще й залежить від посади. Годиною каталанську потрібно знати обов'язково", - поянює українка.

Вакансії з останніх опублікованих на офіційному сайті:

Електротехнік. Зарплата 1200€. Обовязкове володіння каталанською мовою, французька та іспанська середній рівень.

Юрист-консультант. Зп. 2500€. Знання трьох мов: Каталанська, французька та іспанська на вищому рівні.

Будівельник. Зп. 1906€.

Співробітник в дитячий сад. Зп. 1176€. Іспанська та Каталанська на середньому рівні.

Програмісти затребувані, відразу кілька вакансій. Зп. від 1800€ і вище, в деяких компаніях є вимоги до знання мов на вищому рівні.

Співробітник у відділ кадрів в готель. Зп. 1500€. Добре володіння іспанською.

Шукачі резюме відправляють на електронну пошту служби зайнятості. Там вже співробітники підбирають відповідне резюме під вимоги роботодавця. Якщо ви повністю відповідаєте всім пунктам, тоді з вами укладають трудовий контракт.

Надія Дудник сім років тому знайшла роботу в Катарі і переїхала сюди працювати вчителькою молодшої школи. Жінка розповідає, що для тих, хто має контракт роботодавець винаймає житло. Це невеликі хостели з хорошим ремонтом на 2-3 людини в кімнаті. Також роботодавці наймають автобус, щоб розвозити працівників до роботи.

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Дата
14
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