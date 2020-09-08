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вторник, 08 сентября 2020 14:15

Украину ждет сухая солнечная погода

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Украину ждет сухая солнечная погода
В столице среда также будет солнечной. Температура воздуха прогреется до +23...24°C. Фото: Pixabay

Завтрашний день обещает проиллюстрировать классическую погоду бабьего лета. 9 сентября в Украине - везде антициклон.

Наслаждаться остатками летнего тепла и любоваться паутиной советует синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

На всех территориях будет стоять сухая солнечная погода. Температура воздуха в Украине – +20...25°C, на юге и местами в центральной части – +25...29°C. Однако ночи - уже явно осенние и посвежее.

Среда в столице также будет солнечной. Температура воздуха прогреется до +23...24°C. В четверг потеплеет до +26...27°C, в пятницу снова похолодает, а в выходные в Киеве будет солнечно и комфортно тепло, +23...25°C.

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Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры в большинстве регионов и ослабление грозовой деятельности. Месячная температура воздуха в этом году составит +12...19°C, в горных районах +8...13°C, что на 1-2°C выше средних многолетних значений.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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