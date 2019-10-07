Украину заснежило: покрыло крышу и дерева

Фото: rivne_1283

В Украине заснежило. На Ровенщине утром сыпала крупа, а потом пошел пушистый снег. Крыши, деревья и цветы покрыло снегом, но через несколько часов все растаяло.

Первый снег выпал уже и на Волыни. В Луцке почувствовали сильное похолодание, сообщает ТСН.

В Карпатах время от времени пролетают снежинки. Снегопад, который накрыл горы выходные, уже прекратился. Но высокогорья белое, толщина снежного покрова достигает 25 см и не тает, потому что держится легкий мороз.

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Спасатели предостерегают экстремалов воздержаться в эти дни от походов в горы. Поскольку при такой переменчивой погоде даже опытным путешественникам легко заблудиться.

Ночью заморозки накрыли всю Украину и по прогнозам синоптиков продержатся как минимум до среды. Самая низкая температура будет на Севере, западе и центре. А ночью столбики термометров будут опускаться до -3.

С середины недели температура пойдет вверх. Правда, начнутся дожди, которые также будут идти несколько дней. На юге и востоке уже традиционно будет теплее. Днем в отдельных областях температура будет достигать 14 градусов, а под конец недели - до 17.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283) 7 Окт 2019 в 12:28 PDT

Сегодня в львовских школах, больницах и детсадах дали первое тепло. Ранее в Киевской городской администрации заявили, что столица готова к отопительному сезону.