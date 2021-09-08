Украину окутают туманы: синоптик удивила прогнозом

Антициклон Hermelinde продолжает удерживать над Украиной сухую теплую погоду.

Осадков 9 сентября во всех областях не предвидится, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Автор: facebook.com/tala.didenko Антициклон продолжит держать тепло над Украиной

"Температура воздуха и в дальнейшем будет угождать нам всем. Но без атмосферных явлений не останемся - будут возникать красивые, хотя и опасные для водителей, туманы с видимостью 300-500 метров. Они будут плавать преимущественно утром и вечером", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Во всех областях Украины дождей не предвидится

Завтра дневная температура воздуха установится в пределах +20...25°С. Дождей не предвидится, будет стоять малооблачная погода. Ночью заморозки отступят, ожидается +8...14°С.

В Киеве четверг также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается +22...24°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тепло не отступает: украинцев порадовали прогнозом

В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.