Украину исключили из "черного списка" стран, где пытают задержанных

В Украине стали меньше пытать задержанных. Фото: Сегодня

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина больше не находится в списке стран, в которых фиксируются системные проблемы с пытками задержанных.

"Сейчас мы констатируем, что количество пыток во время задержания, количество фактов, когда на человека давят, уменьшилось в разы. Украина вообще вышла из "черного списка" стран, которые имеют системные проблемы с пытками при задержании граждан", – сказал Петренко, сообщает агентство "Укринформ".

По его словам, каждый человек, которого задерживают правоохранительные органы, имеет право в течение двух часов получить адвоката, а до этого ни следователь, ни прокурор не вправе брать у этого человека показания, давить на него или шантажировать.

"Сейчас у нас есть очень хорошая практика с сотрудничеством с новой полицией, новыми правоохранительными органами по обучению следователей, каким образом им коммуницировать с адвокатами, юристами бесплатной правовой помощи", – добавил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вместо сцены - блиндажи", - рассказали о красавице на службе в ВСУ

В 2016 году международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch утверждали, что украинские силовики пытают и незаконно удерживают гражданских лиц, подозреваемых в сотрудничестве с боевиками "ЛДНР".