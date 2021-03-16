Украинскую колядку хотят занести в список наследия ЮНЕСКО

Планируется, что уже к сентябрю 2022 года "Щедрик" войдет в список ЮНЕСКО. Фото: Facebook

Украинскую колядку "Щедрик" хотят занести в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Это планируют сделать к сентябрю 2022 года. Об этом сообщает Винницкая облгосадминистрация.

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"Планируется, что занесение в список колядки в обработке украинского композитора Николая Леонтовича состоится к 100-летию со дня премьеры "Щедрик" в США.

5 октября 1922 года украинский хор дал премьерное выступление в концертном зале Нью-Йорка.

Там "Щедрик" услышал американский хоровой дирижер украинского происхождения Петр Вильговский, который создал английскую версию колядки Carol of the Bells. Она стала известной во всем мире", - говорится в сообщении.

Украинская колядка "Щедрик" популярна как на родине, так и за рубежом. Композитор Николай Леонтович написал в 1901 году. Впервые песню исполнили лишь через 15 лет - "Щедрик" спел хор Киевского института.