Украинским военным передали отремонтированный истребитель МиГ-29

Отремонтировали самолет, получивший сильные повреждения после неудачного приземления летом этого года. Фото: ukroboronprom.com.ua

Воздушные силы Украины получили от Укроборонпрома отремонтирован истребитель МиГ-29.

Воздушное судно ремонтировали на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"В июне этого года самолет после неудачного приземления и, как следствие, серьезных повреждений, специалисты летно-испытательной станции ГП ЛГАРЗ транспортировали на производственную базу предприятия. Во время восстановительного ремонта МиГ-29 специалисты заменили поврежденные элементы конструкции самолета, провели ремонт планера и восстановили лакокрасочное покрытие истребителя", - говорится в сообщении.

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После этого провели проверку всех систем истребителя и выполнен испытательный полет.

Как отмечается, МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины.

Министерство обороны Украины впервые самостоятельно закупило военные товары через агентство НАТО. К этому военное оборудование закупали через посредников.