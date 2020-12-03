Украинским туроператорам ввели новое требование

Украинцы активно покупают экзотические туры на новогодние праздники. Фото: bug.org.ua

Антимонопольный комитет обязал туроператоров в Украине указывать цену на туры на своих сайтах в гривне без так называемого "собственного курса валют".

"Наше расследование показало, что реклама туров "в долларах" на самом деле вводит клиентов в заблуждение из-за непрозрачных правил определения туроператорами "собственного курса валют". Поэтому сегодня мы предоставили обязательные к рассмотрению рекомендации: реклама туров должна содержать точные и честные цены в гривнах, без использования "собственного курса валют", - написал в Facebook председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Изменения должны быть внесены в течение 10 дней. В противном случае, подчеркнул он, туроператоров будет ждать штраф.

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Украинцы активно покупают экзотические туры на новогодние праздники. Несмотря на угрозу внедрение полного локдауна, путевки по некоторым направлениям уже полностью раскуплены.