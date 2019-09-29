Украинский завод начал изготавливать патроны для снайперов

Украинские снайперы получат патроны отечественного производителя. Фото: Укринформ

Вооруженные Силы Украины для оснащения снайперов, вооруженных новыми отечественными винтовками, начали закупать и отечественные патроны .308 Winchester (7,62 × 51 мм НАТО).

"С этого года начали поставлять боеприпасы производства Украины. В частности, завода "Зброяр". Они прошли испытания патрона в 308-м калибре - и их начали закупать. Сейчас снайперам поставляют отечественные снайперские винтовки UAR-10 (Zboyar Z-10) в калибре .308 Win, а также американские SAVAGE и BARRETT в больших размерах (.338 LM и .50 BMG) ", - сообщает Украинский милитаристский портал.

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На Донбассе от начала суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ и ее наемники применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.