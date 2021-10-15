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пятница, 15 октября 2021 02:09

Украинский военным собрали $7 тысяч на благотворительном концерте в Вашингтоне

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Украинский военным собрали $7 тысяч на благотворительном концерте в Вашингтоне
В Вашингтоне состоялся благотворительный концерт украинского бандуриста Тараса Яницкого. Фото: Укринформ

В Вашингтоне состоялся благотворительный концерт виртуоза-бандуриста Тараса Яницкого. Мероприятие собрало более $ 7,3 тысячи взносов для украинских военных.

"Всего во время благотворительного концерта Тараса Яницкого было собрано 9 318,91 долларов США. После вычета организационных расходов, в том числе на проведение самого мероприятия, а также командировки бандуриста, на благотворительные цели пойдет 7 307,89 долларов", - сообщила организатор благотворительного мероприятия Надежда Шапоринська, пишет Укринформ.

Большой единый взнос в размере 5250 долларов сделал донор, пожелавший остаться неназванным. Эти средства будут направлены украинскому волонтерскому медицинскому батальону "Госпитальеры", который занимается лечением и реабилитацией раненых украинских воинов.

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Еще около 2 тысяч долларов будут выделены на нужды 143-го Центра разминирования (воинской части А2641). Это кинологическое подразделение, которое подчиняется Командованию сил поддержки ВСУ, основным направлением деятельности которого является выявление взрывчатых веществ, патрулирование, охрана периметра, безопасность КПП.

Благотворительный концерт Тараса Яницкого состоялся 8 октября в американской столице. Организатором мероприятия выступила благотворительная организация US Ukrainian Activists при поддержке в качестве спонсоров Посольства Украины в США и Украинского дома (Ukraine House) в Вашингтоне.

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