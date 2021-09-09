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четверг, 09 сентября 2021 18:50

Украинский учитель стал лауреатом премии Global Teacher Award

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Украинский учитель стал лауреатом премии Global Teacher Award
В конкурсе победил учитель информатики Александр Жук. Фото: УП

Учитель информатики из Запорожья Александр Жук стал лауреатом премии Global Teacher Award.

Его определили победителем среди 10 тыс. участников из 110 стран мира, сообщили в Facebook украинской премии Global Teacher Prize.

Жук работает с детьми с нарушениями слуха в Запорожской школе-интернате "Источник".

"Это большая честь получить международную награду. Я всегда рад видеть флаг нашего государства на таком уровне. Горжусь тем, что работаю учителем в Украине", - написал победитель в Facebook.

Онлайн-церемония вручения награды состоится в YouTube i Facebook 10 сентября в 13:30.

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Жук стал лучшим учителем 2018 года по версии международной премии Global Teacher Prize Ukraine, основанной арабским предпринимателем и филантропом Санни Варки в 2014-м. По оценкам мировой комиссии этой же премии в 2019 году его включили в список 50 лучших учителей мира.

Заработная плата учителей вырастет на 9% до конца 2021 года. Также в декабре у каждого педагога есть возможность заработать дополнительно 20% к окладу.

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