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пятница, 13 декабря 2019 09:27

Украинский полковник хотел интегрироваться с русскими

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Украинский полковник хотел интегрироваться с русскими
Украинский полковник хотел интегрироваться с Русскими. После скандала пришлось вибачатись.Фото: ukrinform.ua

12 декабря на круглом столе "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем" начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев заявил, что украинская армия готова к интеграции и сотрудничества с боевиками на Донбассе и вооруженными силами Российской Федерации и спровоцировал скандал. Об этом говорится на сайте tsn.ua

"Я вас хочу заверить, что военные и военные русские, против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если принято политическое решение и имплементировано, они реинтегруються очень быстро", - заявил Ноздрачев.

По его словам, военные традиции помогут объясниться Украинский и россиянам, несмотря на национальные различия и нанесенные обиды.

"Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются - не станем вдаваться в детали. Берем общую картинку: праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет, кроме специальных служб, государственной политики по реинтеграции именно этих ветеранов, а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые заботятся о безопасности государства, к государственной политике и реинтеграции в инициатив ", - заявил полковник ВСУ.

12 декабря около 22.00 пресс служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины отреагировала на слова Ноздрачева. В Генштабе отметили, что оценочные суждения полковника Ноздрачева является его частной политической позицией и не отражают взглядов армейского командования.

"Начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения", - говорится в сообщении.

В командовании сообщили, что по факту заявлений полковника назначено служебное расследование, о результатах которого будет проинформировано дополнительно.

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После заявления Генштаба, полковник извинился за свои слова в социальной сети Facebook, и назвал высказывания большой ошибкой.

"Во время круглого стола я допустил большую ошибку, некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины. Это моя вина и я ее осознаю ", - сказал полковник Алексей Ноздрачев.

Краеугольным камнем Минских соглашений сейчас является вопрос о границе. В нынешнем тексте документа указано, что процесс получения контроля над ней начинается на следующий день после местных выборов на оккупированном Донбассе. Однако он может длиться десятилетиями. Это вообще не подходит нам. Нет никакой гарантии, что Россия когда-то отдаст контроль над границей Украине.

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13
декабря

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