Украинский могут позволить ездить в Канаду с новыми визами

Электорнные визы в Канаду оформляют за несколько минут. Фото: rubryka.com

Канада планирует разрешить украинцам путешествовать в страну с электронными визами.

"Мы провели очень продуктивную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Я оставила ее с большой победой для моих избирателей. Премьер-министр Трюдо взял обязательства позволить украинцам посещать Канаду с предыдущей электронной авторизацией", - сказала депутат парламента Канады от Либеральной партии Мар'яна Мигайчук, сообщает ukrinform.ua.

Она отметила, что в течение своей каденции внесла в парламент несколько петиций о необходимости упрощения визового режима для украинских.

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Подобные правила путешествий действуют для граждан Бразилии. С 2017-го бразильцы могут для следующих путешествий в Канаду получать только электронную авторизацию, что оформляется за несколько минут онлайн и стоит $7.

Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Канаде с 1 по 3 июля. Там он пообщался с премьером государства Джастином Трюдо, 47 лет,министром иностранных дел Хрыстей Фриланд, 50 лет, и спецпредставителем США Куртом Волкером, 54 года. Принял участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине.