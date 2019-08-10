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суббота, 10 августа 2019 14:23

Украинский курсант стал лучшим выпускником Британской академии: получил меч

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Украинский курсант стал лучшим выпускником Британской академии: получил меч
Артем Бараненко получил Меч лучшего зарубежного выпускника. Фото: посольство

Украинский курсант Артем Бараненко получил награду как лучший зарубежный выпускник Королевской академии сухопутных войск Великобритании.

"Украинец Артем Бараненко получил особую награду - Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсте в этом году! Ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал высокие результаты в обучении и во время экзаменов", - сообщает британское посольство в Facebook.

"Артем - кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, обучавшихся в Сандгерсте (Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года). Он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в стенах этого заведения", - сообщает посольство.

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Награду украинскому курсанту вручал командующий Королевской академии сухопутных войск Великобритании и кавалер Ордена Британской Империи Пол Ненсон.

На выпускной церемонии присутствовали родители Артема.

Начало июля. В школе снайперов 169-го учебного центра "Десна" собрались лучшие снайперы Сил специальных операций, Сухопутных войск, десантников и морской пехоты чтобы побороться за звание лучшей снайперской пары. Такие соревнования проходят здесь уже в третий раз.

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