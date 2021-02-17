Украинский город побил рекорд и стал самым холодным в Европе

По словам синоптика, обновился предыдущий рекорд минимальной температуры. Фото: pixabay

В ночь на 17 февраля образовалась уникальная погодная картина над востоком Черкасской области.

Источник восточного холода соединился с охлодительным действием западного антициклона на фоне безоблачной и безветренной погоды, сообщил председатель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань на странице в Facebook.

"Температура снизилась до 25 градусов мороза, а в Черкассах до 29,3 градуса мороза, снова стали самым холодным городом не только Украины, но и Центральной Европы", - написал он.

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По словам синоптика, обновился предыдущий рекорд минимальной температуры -27,5ºС, который был с 2003 года. На протяжении 30 лет наблюдений столь сильных морозов во второй половине февраля не было.

Прогнозируют, что в ближайшие сутки они ослабнут: ночью -12...17ºС, местами -22... 24ºС, днем ​​-5...10ºС. Впрочем, теплее погода будет недолго, потому что идет очередной холодный циклон.

В Украине в течение недели будет держаться морозная погода. Самыми холодными будут ночи на 17 и 18 февраля. Тогда в Сумской и Черниговской областях ожидается до -27°С.