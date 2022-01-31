Украинский флот пополнится минными тральщиками и ракетными катерами

Боевой флот Украины пополнится минными тральщиками и ракетными катерами в ближайшее время. Фото: Defense Express

Боевой флот Украины пополнится минными тральщиками и ракетными катерами.

Программа рассчитана как минимум на два года, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Левый берег".

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"Есть краткосрочная перспектива, среднесрочная и долгосрочная. Программа сбалансирована. И мы четко знаем, что в следующем году у нас будут минные тральщики, через полтора – ракетные катера, через два года – еще что-нибудь", - сказал Резников.

Также рассказал, что сильный флот необходим для безопасности судоходства. Ведь если для Украины заблокируют Азовское или Черное море, она не сможет вывезти зерно или металл, потеряет валютные поступления в страну и не сможет финансировать Вооруженные силы.

В Украине до 2026 года появятся береговые ракетные войска. Они будут прикрывать побережье Украины с воздуха. В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун". Ко второму кварталу 2022 года будет полностью сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство.