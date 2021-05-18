Украинский боксер расхвалил Польшу: "Тут я пробился"

В 2020 году боксера не допустили к чемпионату из-за украинского гражданства. Фото: скриншот с видео

Бронзовый чемпион Польши по боксу, украинец Василий Искра, начал заниматься этим видом спорта еще в детстве.

Однако в соревнованиях начал участвовать только после эмиграции. На тот момент ему исполнилось 24 года, рассказал боксер в эфире Dziennik Wałbrzych.

"Было предложение выехать за границу, чтобы оценить ситуацию. Познакомился в городе Олаве с тренером, воспитавшим меня как спортсмена. Так началась моя карьера", - говорит Искра.

По его слова, школа бокса в Украине на высоком уровне. Поэтому в Польше легче стартовать в профессиональном спорте.

В 2020 году боксера не допустили к чемпионату из-за украинского гражданства.

"Тогда Польша изменила регламент и разрешили участвовать в соревновании только гражданам страны. На Молодежном чемпионате Польши в 2019 году золото забрали белорус и украинец. Их не смогли взять на следующие уровни. Поэтому изменили правила", - пояснил спортсмен.

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За победу в Чемпионате Польши Василий получил только диплом и медаль за третье место.

"В Украине есть еще разовая выплата за призовые места. За победу во Всеукраинском турнире за первое место платили тысячу долларов", - отметил он.

Искра в Валбжихе бесплатно тренирует украинцев, поляков, которые хотят развивать свою выносливость и спортивные способности.

"Я живу и работаю как обычный мигрант. Уже успел поработать на кухне, на автосервисе. Сейчас работаю в пиццерии. Готовить научился самостоятельно, дома. Перенимал опыт у знакомых, друзей, на работе. Изучил старославянский язык и каждое воскресенье читаю в православной церкви часы. К вере обратился из-за пустоты внутри, стремления к чему-то большему", - рассказал боксер.

В 20-летнем возрасте он пошел служить в армию. После начала войны на Донбассе его бессрочно оставили на службе. В Украине у парня осталась мама, хочет ей помогать и поддерживать финансово.

В польском Гданьске открыли сквер имени генерала Марка Безручко. Он был командиром шестой сечевой стрелковой дивизии Армии УНР.