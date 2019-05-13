Украинский Ан-124 перевез американские вертолеты в Афганистан

Фото: Richard Bumgardner, USASAC Public Affairs

Самолет Ан-124 "Руслан" Авиалиний Антонова перевез 2 американских вертолета UH-60 Black Haw в Афганистан.

Об этом написал на своей странице в Facebook украинский споттер Виталий Трубников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские вертолетчики высадились на британское судно

Изображен процесс загрузки 2 военных вертолетов UH-60 Black Hawk внутрь украинского транспортного самолета Ан-124 в аэропорту Хантсвилл, штат Алабама. Вертолеты предназначены для воздушных сил Афганистана по специальному контракту стоимостью $7 млрд.

Контрактом предусмотрена поставка 159 вертолетов американского производства до 2023-го на замену российским Ми-17. Для их перевозки уже используются украинские грузовые самолеты.

Прошли учения бойцов одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Военные отрабатывали высадку с вертолета Ми-8, тестировали новое бортовое оборудование "Адаптер-М1".