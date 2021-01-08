Украинских туристов ограбили на экзотическом курорте

На Занзибаре ограбили туристов из Украины.

На Занзибаре ограбили украинских туристов. Забрали ценные вещи. Общая сумма украденного превышает $6000 долларов.

Об этом в соцсети от имени пострадавших Украинская написала их подруга Ира Полищук.

"5 января мы с материковой части Танзании прибыли на Занзибар намереваясь, как и все, отдохнуть на солнечных пляжах острова. Нам предложили такси до отеля в другой части острова, мы согласились и через некоторое время уехали", - говорится в сообщении.

По словам пострадавших, примерно через полчаса пути водитель внезапно свернул влево и остановился. К машине подошли несколько парней и начали разговаривать на повышенных тонах. Водитель, тем временем, спрятался.

"Затем грабители проникают в машину, угрожают, избивают, забирают все ценное и требуют пинкод от кредитных карточек, угрожая расправой. По итогам трех часов, проведенных с грабителями, мы остались стоять на трассе без телефонов, ноутбуков, с пустыми кредитными карточками и 100 долларами на ночлег и обратный путь домой!, - рассказали украинцы.

В тот же день пострадавшие обратились в местную полицию.

Полицейские уже нашли машину и водителя такси. Розыск злоумышленников продолжается.

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Во Франции злоумышленники похитили из отеля близ Парижа сотни бутылок бургундского вина на € 350 тыс. Они бросали в полицию бутылками, когда за ними началась погоня.