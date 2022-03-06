Украинские военные уничтожили танк оккупантов: эффектное видео

Украинские военные показали, как они уничтожают врагов. Фото: ua.news

Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают российскую технику.

На этот раз показали, как взорвали танк оккупантов. Так, в сети опубликовали видео, на котором противотанковая управляемая ракета украинских военных мощно уложила по танку оккупантов, сообщает "24 канал".

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После попадания ракеты российский танк взорвался.

5 марта российские оккупанты потеряли большое количество авиационной техники. Три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ. Один штурмовик Су-25 и вертолет ликвидировали военнослужащие оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования "Север". Два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг".