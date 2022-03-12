Украинские военные разгоняют российскую бронетехнику как тараканов: видео

Арта 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада – Закарпатский легион разгоняет российскую бронетехнику. Фото: Скриншот

Артиллерия 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады накрыла огнем бронетехнику российской армии.

Есть прямые попадания в танк и две БМП. Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины в Telegram и опубликовали видео обстрелы.

Какое-то время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством. Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии как тараканы.

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