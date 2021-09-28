Украинские военные провели зрелищные стрельбы из Градов и Гиацинтов

На одном из полигонов Приазовья состоялись военные учения с применением артиллерийских систем Град и Гиацинт.

С целью снижения наступательного потенциала условного противника реактивные системы залпового огня БМ-21 Град нанесли огневое поражение по подразделениям противника. Об этом сообщает АрмияInform.

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По командному пункту противника с целью нарушения его системы управления применили пушки калибра 152 мм Гиацинт. Минометная батарея с временных огневых позиций осуществила поддержку контрнаступательных действий общевойскового резерва.

В среду, 22 сентября, в Украине начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021".

Их основная цель - повышение оборонного потенциала Украины и улучшение совместимости с Вооруженными силами государств-членов НАТО, сообщает Минобороны в Facebook.

В учебно-боевых задачах примут участие военные подразделения 15 стран. В частности 11 стран-членов НАТО и четыре страны-партнеры. Кроме того, от Североатлантического альянса, а именно со Стратегического командования НАТО по операциям, запланировано участие группы экспертов.

Всего будет задействовано около 12,5 тыс. военных и более 600 единиц вооружения и военной техники.