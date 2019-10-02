Украинские военные проведут соревнования боевых машин

ВСУ проведут показ образцов автомобильной и бронетанковой техники. Фото: УНИАН

Украинские военные проведут демонстрационный показ новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники для Вооруженных Сил для проверки ее характеристик.

"При поддержке нового руководства "Укроборонпрома" и начальника Генерального штаба ВСУ в максимально короткие сроки будет организовано и проведено соревнование среди военных автомобилей и боевых бронированных колесных машин по проверке заявленных характеристик техники, надежности и предотвращения в будущем обвинений в лоббировании тех или иных интересов при закупке техники", - пояснил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Новая программа показа будет предусматривать три этапа: преодоление препятствий на автодроме завода КрАЗ; марш на Житомирский полигон; преодоления естественных препятствий на полигоне в комплексе со стрельбой днем ​​и ночью. Все этапы соревнований будут снимать с земли и с воздуха.

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По словам Кривоноса, контролировать честность соревнований будут представители всех видов Вооруженных Сил Украины - те, кто потом будет эксплуатировать образцы и технику в "полях".

После завершения показа образцов автомобильной и бронетанковой техники запланировано "открытое объективное подведение итогов".

Напомним, украинская армия до сих пор не получила 48 бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь, но пытается доказать, что все сделал правильно.