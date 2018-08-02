Украинские туристы застряли в Италии

Украинские туристы двое суток не могут улететь из Италии. Фото: HJ

Украинские туристы не могут вернуться домой из Италии.

Украинцы уже двое суток не могут вылететь из итальянского Римини в Одессу. Авиарейс ANR5992, который 1 августа должна была выполнить компания YanAir, перенесено на 3 августа, сообщает туроператор Join Up.

Переносят и обратный рейс ANR5991 в направлении - Одесса-Римини. Рейсы отложены по техническим причинам, о которых сообщили в авиакомпании

"Вывозной рейс для туристов Join Up Римини в Одессу запланирован на 3 августа. На время задержки рейса ANR5992 туроператор предоставил туристам проживание с питанием в отелях на курортах Римини и Риччоне и обеспечит трансфер из отелей к новому времени вылета", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Join Up решил сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании. Туроператор предоставил возможность перебронировать направление. Если же туристы откажутся от путевки, им компенсируют 100% стоимости.

"Туристам рейса ANR5991 из Одессы компания также предложила вариант вылета в Римини с Киеве 8 августа", - сообщили в пресс-службе.

Задержка или отмена долгожданного рейса - это неприятность, с которой может столкнуться каждый турист. Независимо от виновника ситуации, пассажир должен рассчитывать на помощь и комфорт при ожидании.