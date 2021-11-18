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четверг, 18 ноября 2021 02:55

Украинские силовики усиливают патрулирование границы с Беларусью

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Украинские силовики усиливают патрулирование границы с Беларусью

В Ровенской области полицейские ужесточают режим несения службы возле границы с Беларусью.

Среди задач: не допустить миграционный кризис и массовые беспорядки, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители уже проверили более 800 заброшенных зданий на приграничных участках и определили места дислокации в случае привлечения дополнительных сил.

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Полиция призвала жителей приграничных к Беларуси территорий в случае обнаружения подозрительных лиц, иностранцев в своем населенном пункте сразу сообщать об этом. У таких людей будут проверять документы и устанавливать причину их пребывания в Украине.

Также правоохранители усилят защиту границы – увеличат силы контроля. Среди всего – техника, кинологи, пилотная авиация и беспилотники. Увеличится плотность охраны границы.

СНБО разработал различные сценарии на случай угрозы незаконного пересечения украинской границы нелегальными мигрантами с территории Беларуси. Среди них – введение чрезвычайного положения в приграничных областях. Главный план – строительство государственной границы. На это в госбюджете на 2022 год планируется предусмотреть средства.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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