Украинские реки в критическом состоянии. Населения пьет некачественную воду - эколог

Загрязнение воды. Фото: 24tv.ua

Большинство отечественных водоемов из которых украинцы берут пресную воду — находятся в критическом состоянии.

О причинах загрязнения и что делать с его последствиями, Gazeta.ua рассказала председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

— Ситуация плохая и так во всем мире. Ежегодно в украинские водоемы сбрасывают около восьми миллиардов кубометров сточных вод. Из них более 300 млн - не очищены, насыщенные тяжелыми металлами, органическими и бактериологическим загрязнителями.

Плохая ситуация с озерами и прудами, есть проблемы и с реками?

Экологическое состояние рек в Украине более критическое чем состояние озер. Все реки имеют высокую антропогенную нагрузку и загрязнения. Их природный баланс нарушен. Они потеряли способность к самоочищению.

В Украине есть около 63 тысяч рек. Большинство из них обеспечивают потребности населения в воде. И эти водоемы уже экологически опасные. В некоторых городах и даже отдельных регионах отклонения качества воды достигает 70-80 процентов от нормы.

Крупнейшие реки тоже загрязнены?

Днепр страдает от загрязнения промышленными и коммунальными стоками, которые содержат тяжелые металлы, органические и бактериологические загрязнители. А в бассейнах Южного Буга и Днестра наблюдается повышенное содержание соединений марганца, меди, хрома, аммонийного азота. Загрязнение малых рек так же опасно. Потому что они потом попадают в Днепр и другие крупные реки.

Водоемы становятся токсичными из-за попадания в них отходов промышленного производства?

Да. Также в них попадают коммунальные стоки. Загрязняются и из-за застройки прибрежных полос и пойм, намывов берегов, строительства ГЭС.

Продукты человеческого хозяйствования в виде сточных вод уже добрались даже подземных горизонтов. Далеко не во всех регионах подземные воды соответствуют требованиям к питьевой воде из-за повышенного содержания химических соединений, нитратов и бактериологического загрязнения. Значительная часть населения пьет некачественную воду.

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Кроме загрязнения, как еще влияем на состояние водоемов?

За последнее столетие реки Украины превратились в каскад водохранилищ, регулирования которыми осуществляет человек. Так, днепровскими водохранилищами уже затоплены 709,9 тысяч гектаров земель, затоплено и уничтожено более шесть тысяч населенных пунктов, переселено более трех миллионов человек.

Бессистемная застройка пойм рек в пределах прибрежных защитных полос приводит к уничтожению естественных нерестилищ, заливных лугов и протоков.

Как нечистоты и деятельность человека влияют на рыбу?

Ежегодно в разных областях происходят массовые отравления рыбы незаконными сбросами химикатов. Величайшие трагедии были в реке Остер Черниговской области, в Суле на Сумщине, в Коньке возле Киева, в реке Стырь и водоеме в урочище Чебени на Волыни. Отсутствие долицензионнной проверки предприятий, работающих в сфере опасных отходов, приводит к тому, что "однодневные" фирмы получают лицензии и не выполняют возложенных обязательств, сбрасывая отходы в ближайшую реку. Из-за хаотичной застройки берегов уничтожаются природные нерестилища рыбы, пойменные луга и протоки. Пренебрежение пределами водоохранных территорий приводит к тому, что многие берегов используются высадку сельскохозяйственных культур. В результате вместе с атмосферными водами в реку попадают удобрения и грунт, что приводит к заилению и загрязнению водоемов. Острой проблемой в Киеве сейчас незаконная добыча песка, и как следствие - радикальное изменение рельефа дна Днепра. Это приводит к гибели донных видов организмов, водной растительности и мальков рыб.

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Что будет с украинскими водоемами за 5 -10 лет, если ситуация не изменится?

Могут произойти необратимые последствия. Остро встанет проблема с водоснабжением качественной питьевой воды. Может случиться и так, что большинство рек мы просто потеряем. Будет наблюдаться изменение физических свойств и химического состава воды, систематическое отравление рыбы, потеря биологического разнообразия.

Мы уже потеряли немало водоемов. Например, бывшую красавицу реку Лыбидь воспроизвести такой, какой она была когда-то - невозможно. Сейчас вода в ней - сточный коллектор. Было разработано несколько проектов ее спасения, но все они, остались в воздухе. Город нашпигован подземными коммуникациями и было негде выкопать колодец водосбора. По второму проекту, не нашлось места для прудов-накопителей.

Что нужно уже сейчас делать, чтобы ситуация начала исправляться?

Нужно ввести в национальное законодательство директив Европейского союза по охране и управлению водными ресурсами. Во-вторых, принять закон Украины "О запрете ввоза и реализации на территории Украины моющих средств на основе фосфатов". Также следует провести инвентаризацию объектов хозяйствования в пределах, установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Следует в обязательном порядке подключить эти объекты к городским канализационным сетям.

Следующими шагами должны стать мониторинг рек, обновление очистных сооружений, запрет строительства на землях водного фонда и ссылки надзора за сбросами предприятий.

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В прошлом году в Украине погибло все живое в 2140 водоемах. Рыба, лягушки, черепахи, бобры, утки и прочая живность исчезли через токсическое загрязнение воды, сообщили в Национальном экологическом совете.

Загрязнение водоемов приведет к проблемам с пресной водой. К 2050 году каждый четвертый житель планеты будет жить в стране, которая испытывает хроническую или периодическую ее нехватку.