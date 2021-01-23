Украинские ракеты будут запускать с австралийского космодрома

Речь идёт о носителей серии "Зенит-Австралия". Фото: pixabay.com

Украина начинает сотрудничество с австралийской компанией CosmoVision по запусков украинских ракет из будущего космодрома в Австралии.

Компания основана выходцами из Украины и заключило меморандум о взаимопонимании с Государственным космическим агентством, сообщает liga.net со ссылкой на посольство Украины в Австралии.

"Для обеспечения вывода на орбиту государственных и коммерческих космических аппаратов производства Украины, Австралии, а также других стран", - заявили там.

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Речь идёт о носителей серии "Зенит-Австралия". Первые запуски планируется осуществить в 2023-2024 году.

Компания CosmoVision ждет разрешение властей на начало строительства. Космодром создадут неподалеку от городка Вейпа на полуострове Кейп-Йорк, находящегося вдали от цивилизации.

Компания SpaceX доставила на околоземную орбиту 17-ю партию интернет-спутников Starlink. Сейчас там находится около 1 тыс. спутников.