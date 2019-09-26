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четверг, 26 сентября 2019 05:52

Украинские радиостанции перевыполняют языковую квоту

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Украинские радиостанции перевыполняют языковую квоту
Радиостанции перевыполняют языковую квоту. Фото: РБК

Украинские радиостанции перевыполняют законодательную норму по языковым квотам почти на 20%.

В среднем 53% песен, которые есть в ротации на региональных и местных радиостанциях, звучат на украинском языке, сообщает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

"Показатель в 53% является усредненным значением и превышает прошлогодний показатель на пять процентных пунктов. Таким образом, законодательная норма перевыполнена на 18 процентных пунктов", - сказано в сообщении.

Среди регионов лидером по количеству украиноязычных песен на радио является Сумщина - 51%. Наименьшие показатели в Хмельницкой и Днепропетровской областях: 36% и 38% соответственно.

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16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отныне каждый гражданин Украины должен владеть государственным языком и он становится обязательным во всех сферах общественной жизни.

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