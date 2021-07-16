Украинские моряки застряли в Аденском заливе: есть жертвы

Корабль застрял в Аденском заливе. Фото: Новое время

Десять украинских моряков застряли на обесточенном судне Throrn1 в трех милях от порта Джибути в Аденском заливе.

На судне находятся 11 членов экипажа, среди которых 10 — украинцы. По предварительной информации один человек погиб из-за жары, сообщила дочка одного из моряков в комментарии Думская.

На судне нет еды, не работают холодильники, а температура воздуха поднялась до +38.

"У них был контракт на перегонку судна в Индию, но никто не сказал, в каком оно плачевном состоянии. В итоге, когда они проходили возле Джибути, у них закончилось горючее, отказали системы жизнеобеспечения, испортились продукты", — рассказала она.

На данный момент удалось сойти с судна только двум членам экипажа. Еще один, житель Очакова, не выдержал жары и скончался от инсульта, так и не дождавшись медицинской помощи.

Остальные члены экипажа остаются на судне. Им тоже становится плохо. Недавно к ним приезжал медик, который добирался до судна пять часов, но он якобы не нашел оснований для списания на берег.

Сейчас на месте присутствует консул Украины в Эфиопии и якобы есть представитель судовладельца компании.

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Прокуратура турецкого города Искендерун арестовала четырех украинских моряков. Капитана и трех помощников обвинили в контрабанде наркотиков. Остальные члены экипажа участвуют в расследовании в качестве свидетелей.