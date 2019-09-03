Украинские и румынские военные начали совместные учения на Дунае

На Дунае начались украинскj-румынские учения Риверин-2019. Фото: Prm

Украинские и румынские военные начали совместные учения Риверин-2019 в дельте реки Дунай.

Маневры будут проходить в период с 3 по 7 сентября, а их официальное открытие состоится завтра - 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил Румынии.

Как отмечается, в учениях примут участие 300 военнослужащих из Украины и Румынии. Также привлечены пять румынских кораблей. На учение приедет командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко.

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По решению начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака украинская армия будет тренироваться в ночное время. На улучшение навыков ведения боев в это время суток будут тратить 70% времени.