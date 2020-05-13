Украинские аэропорты признали рискованными для полетов

Украинские аэропорты попали в список рисковых. Фото: Reuters

Киевская и Черниговская области Украины и аэропорты, расположенные в них, попали в список рисковых для выполнения полетов европейскими авиакомпаниями из-за распространения Covid-19. Это Международные аэропорты "Борисполь", "Киев им. Сикорского" (Жуляны), а также МА "Черновцы".

"Список аэропортов, расположенных в указанных регионах с высоким риском распространения Covid-19 был уточнен", - говорится в сообщении Европейского агентства авиационной безопасности.

Обновленный перечень вступает в силу с 14 мая 2020 года.

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В этом списке, который публикуется с начала года, сегодня впервые появилась Украина.

В Украине по состоянию на утро 12 мае зафиксировано 16023 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 425 летальные, 3373 пациента выздоровели. Лидируют по количеству инфицированных Черновицкая область (2396 человек) и город Киев (1930).