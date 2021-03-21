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воскресенье, 21 марта 2021 21:50

Украинская почтовая марка признана одной из лучших

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Украинская почтовая марка "Почтальон Федор Фекета" заняла второе место на конкурсе на лучшую марку Европы-2020 PostEurop.

С ней второе место разделили марки Фарерских островов и Швейцарии, стало беспрецедентным случаем за всю историю проведения конкурса. Об этом сообщает пресс- служба Укрпочты.

Марку о закарпатского почтальона, который ежедневно проходил десятки километров, чтобы доставить людям почту, создала художница Ирина Медведовская.

Тираж этой марки 100 000 экземпляров.

 

World Happiness Report составил мировой рейтинг счастья среди 149 стран. Украина заняла 110-ю строчку.

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