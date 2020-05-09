Украинская певица родила второго ребенка. Фото: Instagram

Украинская певица Юлия Думанская снова стала матерью.

Исполнительница хитов "Прости" и "Дважды в одну реку войдет" подарила своему мужу, бизнесмену Григорию Козловскому, сына. Этой новостью певица поделилась с поклонниками в Instagram.

Юлия опубликовала трогательное фото из роддома, на котором кормит грудью новорожденного малыша. "Добро пожаловать в этот мир, моя любовь. Благодарю Бога за такую ​​радость. Теперь в моем сердечке два любимых мужчины, твой отец и ты. Любой хорошего, наш маленький сынок", - написала певица.

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Поклонники артистки засыпали счастливую маму поздравлениями и пожелали ее ребенку здоровье и сил.

Модель, певица и актриса 34-летняя Даша Астафьева порадовала поклонников изысканными роликами. На этот раз она создала проект, превращающий попсу в высокое искусство.