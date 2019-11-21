Украинская нация - неистребима. Голодомор не разрушил наше стремление государственности и независимости - в свежем номере журнала "Країна"

"Восстановление памяти о Голодоморе стало фактором формирования украинской нации. Главную роль сыграла правда. Тема Голодомора чуть ли не единственная из исторических, которая объединяет украинцев. Социологические исследования показывают, что 75-80 процентов граждан, независимо от места проживания, понимают, что это было спланированное преступление против украинства, геноцид, - говорит журналу "Країна" Иван ВАСЮНИК, председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда развития Мемориала жертв Голодомора.

- Украинцев называют постгеноцидной, постколониальной нацией. Однако революция 2004 года, Революция достоинства побуждают к выводу: несмотря на трагедии - репрессии, ссылки, войны - сохранился коллективный ген украинцев. Нация, которая пережила Голодомор и после восстановления независимости дважды не допустила ее потери, - неистребима".

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