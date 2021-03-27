Украиной распространился британский штамм коронавируса - Степанов

Новый штамм привел к увеличению количества больных. Фото: Reuters

Британский штамм коронавируса вызвал высокие показатели смертности от коронавирусной инфекции в Украине.

"Это британский штамм вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом, он передается гораздо быстрее, сокращенный инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен. То есть большое количество людей болеет именно тяжело, болезнь развивается очень быстро ", - сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

Из-за распространения нового штамма Covid-19 тяжелое течение болезни наблюдается у людей в возрасте от 40 лет, а иногда и от 30-ти. Осложнения чаще наблюдали в люди в возрасте от 60 лет.

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Также через новый штамм также растет количество госпитализаций.

Заболеваемость коронавируса в Украине будет расти ближайшие 2-3 недели. Количество новых случаев Covid-19 за сутки может достичь 25 000, заявил глава Минздрава Максим Степанов.