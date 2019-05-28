Украинку будут судиться за попытку продать 10 детей

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1701
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 2781
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3708
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4149
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2277
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3726
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3987
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3375
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5634
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16716
Фото
Все фото
11
4
5
28
14
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
В джинсах и со внуками: что Порошенко делал на День Киева
В джинсах и со внуками: что Порошенко делал на День Киева
Украинец рассказал об особенностях жизни в стране размером с Киевскую область
Украинец рассказал об особенностях жизни в стране размером с Киевскую область
Никакой капитуляции и референдумов: во Львове состоялся масштабный марш ко Дню героев
Никакой капитуляции и референдумов: во Львове состоялся масштабный марш ко Дню героев
В Киеве прошел традиционный &quot;Пробег под каштанами&quot;
В Киеве прошел традиционный "Пробег под каштанами"
Видео
Все видео
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Показали испытания обновленных украинских ракет
Показали испытания обновленных украинских ракет
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
"Выиграет этот сезон" - на "Голос. Діти" грузинский парень заставил плакать судей
"Выиграет этот сезон" - на "Голос. Діти" грузинский парень заставил плакать судей
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1701
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 603
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6435
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2979
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 702
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 11:24

Украинку будут судиться за попытку продать 10 детей

  Комментировать
Украинку будут судиться за попытку продать 10 детей
Украинка пыталась продать 10 детей. Фото:rudana.com

"8 апреля 2019 года рейсом Москва-Тбилиси в Грузию прибыла гражданка Украины вместе с 10-ю малолетними детьми. Женщина собиралась перейти с детьми на оккупированную территорию Абхазии", - сообщили в МВД.

Министерство иностранных дел Украины работает над возвращением в Украину 10 детей, мать которых были задержаны в Грузии и возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми". - сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич Украинской правде.

"По результатам постоянного мониторинга условий пребывания детей в приемных семьях, определенных органом опеки Грузии, и их посещение консулом, имеем основания утверждать, что дети находятся в условиях, в которых нуждаются дети такого возраста. Но они должны находиться в домашней среде", - отметил Кирилич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страну, где больше всего нелегалов-украинцев

Консул посетил задержанную в заведении содержания.

"Задержанная не высказывала жалоб на условия содержания или нарушения ее прав", - сообщил представитель МИД Украины.

Заседание суда по делу задержанной гражданки Украины состоится 20 июня.

В Грузии правоохранители задержали украинку, которую подозревают в торговле детьми. Женщина прибыла в Грузию 8 апреля с 10-ю малышами, которые по документам были ее родными. Об этом сообщают грузинские СМИ

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинку будут судиться за попытку продать 10 детей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 167973
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 112084
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 43312
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 24356
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24327
Общество
В центре Львова подожгли банк
В центре Львова подожгли банк Просмотров: 684
Бывшему "регионалу" за бесценок продали санатории в Крыму
Бывшему "регионалу" за бесценок продали санатории в Крыму Просмотров: 1872
МИД анонсировало безвиз с американской страной
МИД анонсировало безвиз с американской страной Просмотров: 1962
Российским госучреждениям запретили покупать импортные вина
Российским госучреждениям запретили покупать импортные вина Просмотров: 90
Назначение Богдана оспаривают в суде
Назначение Богдана оспаривают в суде Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
4
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
Голосов: 39220
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua