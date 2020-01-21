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вторник, 21 января 2020 08:29

Украинка выставила на торги свою девственность

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Украинка выставила на торги свою девственность
Девушка выставила на продажу свою невинность. Фото: РБК-Украина

19-летняя украинкарешила продать свою девственность через аукцион.

Свое "достоинство" девушка выставила на сайте эскорт-услуг под псевдонимом Polisha, сообщили в РБК-Украина.

Polisha попросила за невинность 50 тысяч евро - на аукционе это лишь стартовая цена "за первенство".

Анкету девушка разместила на сайте Сinderella escorts в разделе "девственницы".

"Я хочу продать свою девственность, потому что я чувствую себя подобно птице в клетке, и я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотела бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря", - указала Polisha.

На том же сайте девушка ищет и спонсора, который будет содерать ее на сумму 10 тысяч евро ежемесячно. Предложение богатого мужчины жениться также будет рассмотрено. Кроме того, украинка готова получить финансовую поддержку от "покорного спонсора" без секса.

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19-летняя украинка, проживающая в США, выставила на продажу свою девственность. Она продает ее за 100 тыс долларов.

Девушка выложила в социальных сетях свои откровенные фотоснимки, отметив, что ищет достойного мужчину, который будет платить ей 10 тыс евро в месяц.

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21
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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