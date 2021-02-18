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четверг, 18 февраля 2021 22:30

Украинка рассказала, сколько зарабатывает фитнес - тренер в ОАЭ
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Юлия Мамедова говорит, что проще всего устроиться тренером в ОАЭ через агентство. Для этого нужно хорошо знать английский и много работать
Фото: yulia.mamedova
Юлия Мамедова говорит, что проще всего устроиться тренером в ОАЭ через агентство. Для этого нужно хорошо знать английский и много работать
Юлия Мамедова говорит, что проще всего устроиться тренером в ОАЭ через агентство. Для этого нужно хорошо знать английский и много работать
Юлия Мамедова говорит, что проще всего устроиться тренером в ОАЭ через агентство. Для этого нужно хорошо знать английский и много работать
Юлия Мамедова говорит, что проще всего устроиться тренером в ОАЭ через агентство. Для этого нужно хорошо знать английский и много работать

Киевлянка Юлия Мамедова работает персональным тренером в Дубае. Чтобы получить работу выучила английский, нашла работодателя и прошла собеседование онлайн. Так получила вакансию спортивного инструктора в отеле.

Работодатели оплатили перелет, обеспечили жильем и двухразовым питанием.

"За 3 года жизни в Дубае меня так много спрашивали мои знакомые о том как сюда переехать, особенно в сфере фитнеса. Часто пишут тренеры из других стран, спрашивают об условиях проживания, нюансах работы, доходе. Лучшие для такой работы города Дубаи и Абу-Даби другие эмираты немного отстают в развитии. Дубай-город возможностей и случая. Главное оказаться в нужный момент в нужном месте.

Город для позитивных и любящих много работать людей, не терпит нытиков и пессимистов. Правит здесь удача и талант", - говорит Юлия.

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Лучше всего искать работу через агентства трудоустройства. Можно писать напрямую компаниям или искать работу через знакомых, но гарантии, что хотя бы получите ответ на письмо, нет.

"Одно из самых верных решений подаваться через агентства тренером в отель или тренажерный зал - и быть готовым что первый год будет трудным. Получение опыта, налаживания связей, совершенствование английского - но никак не лакшери лайф и припаркованный Ламборджини у вашей виллы", - говорит Юлия.

Если работа в отеле-то это скорее как консультант по залу в целом.

"При отелях мало клиентов тренируется, но много работы: разложить полотенца, выдать ключик, рассказать об отеле. Будьте готовы работать не только тренером. Больше года выдержать не получится-но прекрасный старт-так как все включено - будет зарплата, жилье, питание, транспорт до работы от компании. Чистый доход 700$", - говорит Юлия.

В тренажерных залах работать труднее, чем при гостиницах.

"Будет очень много работы, план продаж, групповые и персональные тренировки, война тренеров за клиентов, скучать не придется. Сразу много опыта и возможность строить свою базу клиентов. Оплата, как правило, немного по больше, чем в отеле. Но жилье, транспорт и еда на вашей ответственности, для новичка в стране может оказаться немного стрессо. Чистый доход $1000-2000", - добавляет Юлия.

Украинка Анна Воловодик назвала минусы жизни в Польше.

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