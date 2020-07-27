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Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле

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Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
На питание в Израиле идет в среднем $200, но дороже всего обойдется съемное жилье Фото: nataly_litchi

Украинка Наталья Котова два года работала в Израиле. Сначала была помощницей в пекарне, потом устроилась в отель. Последний год была горничной в нескольких домах. Женщина говорит, что лучше не соглашаться на работу с питанием, ибо предоставленное питание может испортить здоровье и при этом придется тратить средства на еду.

"Когда только приехала в Израиль, хотела работу с жильем и питанием. Но людям из постсоветских стран трудно привыкнуть к местных продуктов. А за них хорошенько отчисляют средства. Моя зарплата в пекарне составляла $800. Из них половину забирали на питание и проживание. В результате оказалось, что меня каждый день кормят их питами( хлебец, который похож на лаваш) с нутом во всех проявлениях. От того нута ужасно болел живот, постоянно тошнило", - говорит Gazeta.ua Наталья.

Здесь не едят молочное вместе с мясом, потому пельменей со сметаной никто не будет предлагать. Если пицца с мясом, то она будет без сыра.

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"Нормальная еда здесь тоже есть, но нужно знать, где ее выбирать, чтобы это было недорого и вкусно. Позже отказывалась от питания и просила деньги выдавать на руки. Даже при отелях продукты ужасные, потому что много мучного, а все соусы слишком острые. Есть еще одна особенность, что здесь все запивают кока - колой. На нее приходится тратить немало денег, но и без нее не обойдешься, ибо лечит проблемы с животом", - говорит женщина.

В среднем на питание Диана тратила $200. Овощи и фрукты покупала на рынке, сыры и молокопродукты в российских магазинах, мясо в супермаркетах.

"Здесь выгодно брать большие партии продуктов, например два килограмма мяса будет дешевле чем кусок на пол килограмма. 4 пакета молока выгоднее взять, чем один. К этому следует привыкнуть и научиться распределять продукты", - говорит украинка.

Важно изучить иврит, тогда можно больше получать и найти больше мест для подработки.

"Сейчас имею $1700 зарплаты. Работаю горничной днем, а по вечерам подрабатываю на рынке в Тель - Авиве. Самое дорогое здесь обходится жилье. Сейчас снимаю однокомнатную квартиру с подругой. Жилье за городом, а него платим $700. Также должны арендовать автомобиль, чтобы ездить на работу и закупки", - говорит Диана.

Харьковчанка Анна Гончаренко переехала в итальянский город Асти. Приехала сюда на работу, а позже познакомилась с будущим мужем. Последние годы Анна составляет индивидуальные маршруты, проводит гастротуры и экскурсии.

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