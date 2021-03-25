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четверг, 25 марта 2021 00:22

Украинка показала плюсы и минусы жизни в Турции
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Наталья Сонмеж сравнила жизнь в Украине и в Турции. Украинка говорит, что цены на продукты одинаковы в обеих странах. В Турции дешевле рыба и фрукты, а в Украине алкоголь. Цена на бензин одинаковые. В Турции лучшие частные клиники и такси.

"В Турции на высоком уровне медицина. Если не очень компетентный врач, поможет современная техника, которой оборудованы все больницы. Из минусов - это то, что совсем до недавнего времени выписывали антибиотики всем направо и налево. Правда в последние годы борются с этим, даже крутятся рекламы с призывами не использовать их без необходимости, однако и в аптеках без рецепта уже и не продадут", - говорит Наталья.

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Рецепты, которые выписывает врач, привязаны к страховки и покупка лекарств в аптеке обходится в разы дешевле. Тоже самое с медициной в государственных клиниках при страховке делают операции бесплатно, поэтому турки так держатся за работу и важной частью этого является именно страховка, которая предоставляет много преимуществ.

"О Турции ходит много мифов относительно безопасности, однако на самом деле - уровень преступности здесь намного ниже чем в других странах: я никогда не слышала о краденых телефонах в маршрутках, разрезанных сумках и т. д (за исключением отдельных районов, в которые лучше ни ногой не вступать, особенно это касается Стамбула районов Тарлабаши и Касимпаша). Однако вторая сторона медали-террористические акты, которые происходили в Турции. Однако должен отметить, что практически при входе в любое людное место: ТЦ, метро, вокзал, аэропорт, концертные залы и т. д проходится X-Ray, что дает ощущение безопасности", - говорит украинка.

Елизавета Потебня с семьей живет в Марокко. Она говорит, что эта страна плохо подходит для эмиграции. Здесь трудно найти работу. А чтобы получить желаемую вакансию надо иметь блестящее резюме.

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