Украинец запускал дрон над костелом в Польше - теперь ему грозит тюрьма

Дрон упал на костел Девы Марии в Кракове. Фото: "Цензор"

Турист из Украины запускал с дрон над Главным рынком в польском Кракове.

Он потерял управление устройством. Дрон упал на крышу костела Девы Марии, сообщает "Польское радио".

24-летний украинец сам позвонил в полицию и спасателями.

Теперь ему грозит штраф или год тюрьмы. В Польше дроны нельзя запускать над домами и над скоплением людей.

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"На место происшествия выслали патруль полиции и пожарную службу. Пожарные сняли дрон с крыши. К счастью, крыша не повреждена. Мы задержали этого украинца, и будем рассматривать возможность выдвижения обвинений в создании опасности для людей. Дело в том, что этот дрон мог упасть кому-то на голову, могла произойти трагедия. Здесь на рынке в Кракове всегда толпа. И практически на территории города трудно найти места, свободные от больших скоплений людей или от зданий. Поэтому мы также рассматриваем возможность предъявления обвинений на основе авиационного права", - пояснил представитель полиции Польши Себастьян Глен.

Сейчас полиция проводит консультации с экспертами в области авиационного законодательства.

В Польше задержали украинца Максима С. Он планировал взорвать заминированный автомобиль под торговым центром в городе Пулавы. Как говорит начальник Люблинского отдела прокуратуры Мачей Флоркевич, украинец, который два месяца назад перешел в ислам.