Украинец стал лучшим иностранным студентом военной академии Британии

Каждый год награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. Фото: Facebook

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской военной академии сухопутных войск Великобритании в Сандхерсте и получил особое отличие – Международный меч.

Об этом сообщило в Фейсбуке посольство Великобритании в Украине.

Каждый год награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран.

"Награду украинцу вручила Ее Королевское Высочество принцесса Анна на торжественной церемонии во время Парада в честь Суверена. Искренне поздравляем Павла с этим важным достижением и желаем новых успехов", - отмечается в сообщении посольства.

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