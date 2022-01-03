Украинец пытался незаконно вывезти в Польшу патроны

Пограничники задержали украинца с патронами. Фото: ГНСУ

Украинец пытался въехать в Польшу с патронами в автомобиле.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Краковец", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время процедур погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля. Обзорная группа достала из него 57 различных патронов – для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В этом году в Украину не пустили более 6 тыс. россиян

Пограничники сообщили об этом инциденте сотрудникам Национальной полиции.

На Закарпатье нигериец пытался нелегально попасть в Словакию. Убегая от пограничников, мужчина прыгнул в холодную реку.