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понедельник, 03 января 2022 13:31

Украинец пытался незаконно вывезти в Польшу патроны

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  Пограничники задержали украинца с патронами. Фото: ГНСУ
Пограничники задержали украинца с патронами. Фото: ГНСУ

Украинец пытался въехать в Польшу с патронами в автомобиле.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Краковец", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время процедур погранично-таможенного контроля пограничная собака среагировала на бардачок автомобиля. Обзорная группа достала из него 57 различных патронов – для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия", - сказано в сообщении.

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Пограничники сообщили об этом инциденте сотрудникам Национальной полиции.

 

На Закарпатье нигериец пытался нелегально попасть в Словакию. Убегая от пограничников, мужчина прыгнул в холодную реку.

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Дата
03
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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