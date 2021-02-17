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среда, 17 февраля 2021 20:52

Украинец привлек $2 млн инвестиций на разработку "умных домов" в США

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Украинец привлек $2 млн инвестиций на разработку &quot;умных домов&quot; в США
Потребность больше находиться дома во время карантина увеличила внимание к уходу за своим жильем. Фото: Facebook

Стартап с украинскими корнями Shipshape, попал на американский рынок, привлекая $2 млн инвестиций от частных инвесторов.

Также компания выгодно "засветилась" на венчурном агрегаторе Techstars, получив приглашение на участие в его инвестиционной программе.

Как считает кофаундер проекту Николай Седлецкий, в этом случае сработала практическая составляющая: инвесторам поняла повседневная ценность этого продукта: Shipshape разработал сенсорные датчики, которые буквально внушают новое "цифровое" жизнь в дома американцев.

"Примечательно, что мы подняли эти инвестиции в 2020 году - в разгар пандемии коронавируса, когда вообще было очень сложно расшевелить рынок. Венчурные инвесторы заинтересовались нашим проектом и сейчас мы продолжаем привлекать инвестиции", - говорит Седлецкий.

Вероятно, потребность больше находиться дома во время многочисленных карантина, сработала как фактор увеличения внимания к уходу за своим жильем и создания благоприятного климата для жизни в нем.

Нет, это не Google Assistant, и здесь вы не увидите эффектных трюков с самовоспламенением камина, как в вирусном ролике со взрослым Маколеем Калкиным 2018 выпуска.

Цель создания системы - не WOW-эффект, а устойчивое здоровое состояние дома. Система HomeHealth привлекает к управлению частными домами искусственный интеллект, который контролирует качество и состояние бытовой техники, водопроводов, систем отопления, и сообщает об угрозах и неисправности.

"Мы ориентируемся на большой рынок Соединенных Штатов. Сейчас особой популярностью пользуются сенсоры на системах откачки воды в штатах, страдающих от наводнений: Джорджии, Алабаме, Теннесси. Мы создали сервис, который позволяет объединить многие показатели. Он собирает данные по дому и анализирует их, а затем выдает общий индекс "здоровье" дома - на сколько процентов из ста он здоров ".

Разработчик говорит, что сенсорные датчики передают данные на мобильное приложение, таким образом создается цифровой двойник того или иного устройства и хозяин может видеть, скажем, который сейчас уровень влажности воздуха, справляются с ним вентиляционные устройства, не уходит время гарантийного срока той или иной техники. Также сенсоры позволяют контролировать расход электроэнергии и корректировать настройки работы домашних гаджетов.

Хозяева домов уже оценили преимущества сервиса, о чем свидетельствуют отзывы в приложении Shipshape.

Например, Датчанин Остин, страдающего асматическое заболевания, пишет, что использует сервис не только для здоровья дома, но и для собственного хорошего самочувствия:

"У меня астма, и Shipshape помогает мне проверить уровень летучих органических веществ (ЛОР) в каждой зоне моего дома. Устройства было легко, и программа проста. Это как предупреждает меня, когда уровни ЛОР - слишком высокие, поэтому я знаю, что мне нужно открыть окна или включить очиститель воздуха ".

Для агрегации данных по дому в качестве основного используют роутер производства Samsung, а также собственные хабы. Благодаря интеграции с сервисом, они получают данные из различных сенсоров, подключенных к устройствам в доме. После превращают эти данные в понятные и четкие команды, которые отправляются в облачное хранилище, чтобы оттуда попасть уже на экран смартфона хозяина дома.

Уникальность Shipshape, по словам Седлецкого, в том, что это - комплексный сервис. Со временем, когда сервис станет привычной частью жизни рядового американца, система будет работать в замкнутом цикле при минимальном вмешательстве хозяина - датчики сообщать соответствующим сервисным службам о неисправности, и они будут реагировать и контролировать это.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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