Украинец погиб из-за пыток полицией электрошокером

Полиция убила украинца электрошокером. Фото: Сегодня

44-летний украинец умер сразу после того, как польские полицейские надели на него наручники.

Перед этим правоохранители применили к мужчине электрошокер. Подробности смерти украинца, который приехал в Польшу на заработки, сообщает "Лодзкий дневник".

Все обстоятельства гибели мужчины расследуют прокуроры. Причины смерти украинца смогут назвать патологоанатомы после вскрытия. Поэтому, пока говорить о том, что именно действия копов привели к гибели украинца, нельзя.

Задерживали мужчину за то, что он якобы пытался попасть в один из домов местных жителей. Правоохранители говорят, что украинец агрессивно вел себя и бросал в них тяжелые предметы. Когда же он якобы вытащил из кармана нож, копы применили газовый баллончик и использовали электрошокер.

Дело погибшего находится на контроле у ​​консулов. Они утверждают, что умерший приехал в Польшу из Тернопольской области. Семье уже сообщили о трагедии.

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10 ноября он приехал в Польшу, чтобы работать на стройке. Мужчину посадили на обязательный карантин, но он его нарушал.