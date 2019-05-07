Украинец ехал в Россию с полным автомобилем взрывчатки

Украинец пытался выехать в Россию со взрывчаткой. Фото: Кhersondaily

На Харьковщине в пункте пропуска Гоптовка пограничники обнаружили взрывчатку в автомобиле Nissan, на котором украинец ехал в Россию.

"Во время осмотра автомобиля сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск оружия и взрывчатки. В ходе дальнейшего осмотра в газовом баллоне транспортного средства правоохранители обнаружили 56 банок с надписью Creatine, наполненных веществом, похожим на взрывчатку в виде пороха", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники изъяли найденное вещество и передали информацию в компетентные правоохранительные органы.

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Как отмечается, противоправное деяние содержит признаки уголовного преступления по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Двойной агент, житель Мариуполя Богдан Бодунов (Ковальчук) рассказал о том, как его завербовала ФСБ во время его пребывания в России. Мужчина подписал соглашение с россиянами, когда пытался получить российский "аусвайс".