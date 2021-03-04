Украине передали еще 30 аппаратов ИВЛ

Дания подарила Украине 30 аппаратов искусственной вентиляции легких. Фото: Reuters

Дания предоставила и установила 30 аппаратов ИВЛ в 19 регионах Украины.

Это оборудование позволяет больницам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, помочь пациентам выздороветь после тяжелой болезни, передает Украинская правда.

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Оборудование предоставили при поддержке ЕС и ВОЗ.

ВОЗ также обеспечила расширенную гарантию на техническое обслуживание аппаратов ИВЛ на 18 месяцев.

В Украине зафиксировали новый скачок коронавируса. За последние сутки выявлено 10 057 новых больных коронавирусом, умерли 194 человека.