Украине передали еще 30 аппаратов ИВЛ

Дания предоставила и установила 30 аппаратов ИВЛ в 19 регионах Украины.
Это оборудование позволяет больницам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, помочь пациентам выздороветь после тяжелой болезни, передает Украинская правда.
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Оборудование предоставили при поддержке ЕС и ВОЗ.
ВОЗ также обеспечила расширенную гарантию на техническое обслуживание аппаратов ИВЛ на 18 месяцев.
В Украине зафиксировали новый скачок коронавируса. За последние сутки выявлено 10 057 новых больных коронавирусом, умерли 194 человека.
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